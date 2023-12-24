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Игрок «Сочи» Иван Игнатьев выложил фото с отпуска

Игрок «Сочи» Иван Игнатьев выложил фото с отпуска
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Нападающий «Сочи» Иван Игнатьев выложил фото с отпуска.

Российский футболист выложил фотографию, где находится в храме в Индонезии.

Фото: Из личного архива

24-летний игрок является воспитанником «Краснодара». Зимой 2020 года перебрался в казанский «Рубин», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 7 млн. Затем поиграл за «Крылья Советов», «Локомотив» и сейчас является игроком «Сочи».

В нынешнем сезоне Игнатьев провёл за сочинскую команду 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. На данный момент рыночная стоимость россиянина составляет € 800 тыс.

После 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на последнем, 16-м месте с 11 очками.

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