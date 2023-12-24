Источник: «Интер» заключил трёхлетний контракт с Зелиньским

Миланский «Интер» заключил трёхлетний контракт с полузащитником «Наполи» Петром Зелиньским, сообщает аккаунт Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, миланская команда подпишет игрока неаполитанцев уже в зимнее трансферное окно в январе. Трёхлетний контракт предусматривает зарплату € 4,5 млн в год, а также включена опция продления соглашения на один год.

29-летний польский полузащитник сыграл в нынешнем сезоне за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. По информации интернет-портала Tranfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн. При этом соглашение футболиста с неаполитанцами рассчитано до 30 июня 2023 года.