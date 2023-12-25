Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Рондон близок к расторжению контракта с «Ривер Плейтом»

Бывший нападающий «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон близок к расторжению контракта с аргентинским «Ривер Плейтом», сообщает AS.

По информации источника, расторжение контракта будет по обоюдному согласию, и 34-летний форвард не будет требовать компенсацию за оставшийся год соглашения. Одной из причин ухода из «Ривер Плейта» — семейные проблемы и плохая адаптация в Аргентине.

При этом у Рондона уже есть несколько предложений от других команд. Некоторые из вариантов продолжения карьеры – это Испания, США, Мексика, Бразилия и Турция.

В нынешнем сезоне Саломон сыграл за команду 34 матча во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами. При этом вместе с «Ривер Плейтом» Рондон выиграл чемпионат Аргентины и Трофей Чемпионов.