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Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Рондон из-за семейных проблем перейдёт в мексиканскую «Пачуку»

Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Рондон из-за семейных проблем перейдёт в мексиканскую «Пачуку»
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Бывший венесуэльский нападающий российских ЦСКА, «Зенита» и «Рубина», а ныне игрок аргентинского «Ривер Плейт» Саломон Рондон отказался выступать за колумбийский «Мильонариос» и перейдёт в мексиканскую «Пачуку», сообщает журналист Жорже Баррил в соцсети Х (бывший «Твиттер»).

По информации источника, Рондон уже сообщил тренерскому штабу аргентинской команды о своём намерении не выступать за колумбийскую команду. Из-за проблем с адаптацией и семейных трудностей он перейдёт в «Пачуку».

После окончания аренды в московском ЦСКА Рондон летом 2021 года в качестве свободного агента присоединился к «Эвертону». Зимой 2023 года в таком же статусе перешёл в «Ривер Плейт». В общей сложности Саломон сыграл за аргентинский клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами.

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