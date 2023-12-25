Будущий игрок «Реала» Эндрик назвал лучший способ борьбы с расизмом

Будущий футболист мадридского «Реала» Эндрик рассказал, что уже сталкивался с проблемой расизма, а также назвал лучший способ борьбы с ним.

«Я уже страдал от расизма, но мне всё равно, чем больше они это делают, тем больше я буду смеяться им в лицо. Я борюсь вместе с Винисиусом, Родриго и всеми теми, кто страдает от расизма. Вы можете говорить мне всё, что хотите, жестикулировать… Мне будет всё равно, и я думаю, что это разозлит их ещё больше. Это лучший способ борьбы с расизмом», — приводит слова Эндрика Mundo Deportivo.

Напомним, 17-летний бразилец уже подписал контракт с мадридским «Реалом», однако перейдёт в стан «сливочных» лишь летом 2024 года, так как ему нет ещё 18 лет. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер Эндрика в «Реал» обошёлся мадридскому клубу в € 37,5 млн.

В прошлом сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах за свою команду во всех официальных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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