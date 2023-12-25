Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

17-летний Эндрик рассказал о своём секрете успеха в футболе

17-летний Эндрик рассказал о своём секрете успеха в футболе
Аудио-версия:
Комментарии

Будущий футболист мадридского «Реала» Эндрик рассказал о секрете успеха в футболе.

«В футболе нужно быть холодным. Я такой. С самых ранних нет мне приходилось показывать, что я никого не боюсь. Я холоден, по крайней мере, так говорят мои мама и сестра из-за решений, которые я принимаю, и того, как я говорю. В футболе нужно быть холодным», — приводит слова Эндрика Marca.

17-летний бразилец уже подписал контракт с мадридским «Реалом», однако перейдёт в стан «сливочных» лишь летом 2024 года, так как ему нет ещё 18 лет. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер Эндрика в «Реал» обошёлся мадридскому клубу в € 37,5 млн.

В прошлом сезоне «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии, набрав 70 очков за 38 проведённых матчей. Эндрик принял участие в 53 матчах за свою команду во всех официальных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»:

Материалы по теме
17-летний Эндрик назвал идеального нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android