17-летний Эндрик рассказал о своём секрете успеха в футболе

Будущий футболист мадридского «Реала» Эндрик рассказал о секрете успеха в футболе.

«В футболе нужно быть холодным. Я такой. С самых ранних нет мне приходилось показывать, что я никого не боюсь. Я холоден, по крайней мере, так говорят мои мама и сестра из-за решений, которые я принимаю, и того, как я говорю. В футболе нужно быть холодным», — приводит слова Эндрика Marca.

17-летний бразилец уже подписал контракт с мадридским «Реалом», однако перейдёт в стан «сливочных» лишь летом 2024 года, так как ему нет ещё 18 лет. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансфер Эндрика в «Реал» обошёлся мадридскому клубу в € 37,5 млн.

В прошлом сезоне «Палмейрас» стал чемпионом Бразилии, набрав 70 очков за 38 проведённых матчей. Эндрик принял участие в 53 матчах за свою команду во всех официальных турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: