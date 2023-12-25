«Динамо», «Краснодар» и «Локомотив» чаще всех в РПЛ задействовали доморощенных футболистов

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила отчёт по первой части сезона-2023/2024 чемпионата, в котором представлены различные статистические показатели.

Согласно данным отчёта, московское «Динамо» чаще всех в первой части сезона РПЛ задействовало в играх доморощенных футболистов, они отыграли 37,1% игрового времени. На втором месте по данному показателю находится «Краснодар» (36%), а троку лидеров замыкает «Локомотив» (32,4%).

Отметим, что в составе «Пари НН», «Сочи» и самарских «Крыльев Советов» нет ни одного футболиста, подходящего под определение доморощенного футболиста клуба.

Фото: Скриншот с сайта РПЛ

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.