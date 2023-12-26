Экс-игрок «Анжи» Ахмедов объяснил, почему не случился переход в лондонский «Арсенал»

Экс-игрок махачкалинского «Анжи» Одил Ахмедов объяснил, почему не случился переход в лондонский «Арсенал».

«Почему не случился переход в «Арсенал» в 2011 году? Прошло только полгода после перехода в «Анжи». У махачкалинского клуба были большие амбиции, поэтому не отпустили. Плюс я хотел поиграть в России два-три года, чтобы не было резкого скачка от чемпионата Узбекистана до АПЛ», — приводит слова Ахмедова Setanta Sports.

Ахмедов перебрался в «Анжи» из узбекского «Пахтакора» зимой 2011 года в качестве аренды, а уже через полгода был куплен российской командой. В общей сложности Одил сыграл за клуб 110 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и восемью ассистами.

После Ахмедов перешёл в «Краснодар», а потом поиграл за китайские «Шанхай СИПГ», «Тяньцзинь», «Шанхай Порт» и «Цанчжоу».