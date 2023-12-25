Экс-игрок «Анжи»: Это’О всё решал в команде, он убрал Роберто Карлоса, и это помогло

Бывший полузащитник «Анжи» Одил Ахмедов заявил, что экс-игрок махачкалинцев Самуэль Это’О убрал из команды Роберто Карлоса.

«Хиддинк был авторитетом, но почти всё в команде решал Это’О. Он хотел побеждать, делал много хорошего для «Анжи». Например, собирал с игроков премиальные для администраторов и других сотрудников клуба.

Кстати, именно Это’О убрал из «Анжи» Карлоса из-за давнего недопонимания, которое случилось в мадридском «Реале». При всём уважении к Роберто это пошло нам на пользу: бразильцу было уже под 40 лет», – приводит слова Ахмедова Setanta Sports.

Напомним, Это’О перебрался в российский клуб летом 2011 года из итальянского «Интера». Однако уже через два года перешёл в «Челси». А Роберто Карлос присоединился к «Анжи» зимой 2011 года и играл до лета 2012 года, пока не приостановил карьеру.