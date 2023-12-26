Иньяки Пенья рассказал, как на него повлиял экс-вратарь «Барселоны» Вальдес

Вратарь «Барселоны» Иньяки Пенья рассказал, чему он научился у бывшего голкипера каталонского клуба Виктора Вальдеса.

«Что мне больше всего нравилось в Вальдесе, так это то, как он откликнулся на идею Гвардиолы (Гвардиола тренировал основную команду «Барселоны» с 2008 по 2012 год. — Прим. «Чемпионата») начинать разыгрывать мяч от вратаря, по сути заставив действовать голкипера как ещё одного полевого игрока. Кроме того, Вальдес всегда проявлял мужество своего характера. Он являлся эталоном в этом отношении. Если я потерплю неудачу, я так же, как и он, попробую ещё раз. Подобный менталитет восхитителен!» — приводит слова Пеньи Relevo.

Напомним, Вальдес является воспитанником «Барселоны». Он дебютировал за её основную команду в 2002 году. Испанский вратарь покинул сине-гранатовых по окончании сезона-2013/2014. За этот период Вальдес принял участие в 536 матчах во всех турнирах, в 239 из которых отыграл «на ноль».

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