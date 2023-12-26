«Спартак» поздравил Данила Пруцева с бракосочетанием

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в соцсетях пост с поздравлением полузащитника Данила Пруцева с бракосочетанием.

Фото: Личный архив Данила Пруцева

«Поздравляем Данила Пруцева и его супругу Наталью с бракосочетанием. Желаем молодожёнам крепкой любви и счастливой семейной жизни», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале красно-белых.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Данил Пруцев провёл 11 матчей в составе московского «Спартака», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Кроме того, Пруцев сыграл за красно-белых в шести матчах Фонбет Кубка России, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Также полузащитник провёл три матча в составе сборной России.