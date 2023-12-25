Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев женился

23-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев и его спутница Наталья официально соединили свои жизни и судьбы, став законными мужем и женой. Об этом Пруцев сообщил в своих соцсетях.

Наталья — начинающий блогер. В профиле Наталья публикует снимки с профессиональных фотосессий, кадры из путешествий и показывает подарки от мужа. Стоит отметить, что в соцсетях Пруцева до сегодняшнего дня не было ни одной совместной фотографии с женой, только посты с тренировок и сборов.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Данил Пруцев провёл 11 матчей в составе московского «Спартака», в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Кроме того, Пруцев сыграл за красно-белых в шести матчах Фонбет Кубка России, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Также полузащитник провёл три матча в составе сборной России.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками. «Спартак» же занимает пятое место в таблице, в активе красно-белых 30 очков.