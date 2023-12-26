Источник: «Интер» летом планирует подписать нападающего «Порту» Тареми

Итальянский «Интер» летом планирует подписать нападающего «Порту» Мехди Тареми, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, Тареми является серьёзной трансферной целью миланцев на лето. При этом команда готова заключить трёхлетний контракт с заработной платой в € 3,5 млн в год.

Тареми является воспитанником иранского «Иранджавана», откуда потом перебрался в «Шахин» и «Персеполис». Зимой 2018 года Мехди покинул страну и перешёл в катарскую «Аль-Гарафу». А уже летом 2019 года присоединился к португальскому «Риу Аве», а потом к «Порту».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий сыграл за португальцев 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.