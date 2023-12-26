«Интер» собирается взять в аренду игрока сборной Канады из «Брюгге»

Миланский «Интер» пытается договориться с бельгийским «Брюгге» о переходе канадского крайнего защитника Тажона Бушанана на правах аренды с правом выкупа, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, правый защитник хочет покинуть «Брюгге» и уже согласовал с «Интером» личные условия контракта до 2028 года.

В текущем сезоне Бушанан провёл за «Брюгге» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с бельгийским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее генеральный директор «Интера» заявлял, что оптимистично настроен по этому переходу.