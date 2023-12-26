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Аль-Иттихад — Аль-Наср. Прямая трансляция
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21:00 Мск
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«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: Роналду сделал счёт 1:1, реализовав пенальти

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: Роналду сделал счёт 1:1, реализовав пенальти
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В эти минуты проходит матч 17-го тура саудовской Про-лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Встреча проводится в Джидде.

На 11-й минуте матча португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил мяч в ворота соперника, однако его гол не был засчитан из-за положения вне игры. Спустя всего лишь три минуты марокканец Абдерразак Хамдалла открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд. Уже на 19-й минуте Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 17-й тур
26 декабря 2023, вторник. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
2-й тайм
2 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Хамдалла – 14'     1:1 Роналду – 19'     1:2 Талиска – 38'     2:2 Хамдалла – 52'     2:3 Роналду – 68'    
Удаления: Фабиньо – 67' / нет

«Аль-Иттихад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Аль-Наср» располагается на второй позиции. Команда завоевала 40 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица саудовской Про-лиги
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