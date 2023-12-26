«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: Роналду сделал счёт 1:1, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч 17-го тура саудовской Про-лиги между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Встреча проводится в Джидде.

На 11-й минуте матча португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил мяч в ворота соперника, однако его гол не был засчитан из-за положения вне игры. Спустя всего лишь три минуты марокканец Абдерразак Хамдалла открыл счёт и вывел «Аль-Иттихад» вперёд. Уже на 19-й минуте Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Аль-Иттихад» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Аль-Наср» располагается на второй позиции. Команда завоевала 40 очков после аналогичного количества встреч.