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Форвард «МЮ» Хойлунд отреагировал на свой первый гол в АПЛ

Форвард «МЮ» Хойлунд отреагировал на свой первый гол в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд прокомментировал свой забитый мяч в ворота «Астон Виллы» в матче 19-го тура английской Премьер-лиги (3:2). Датский форвард отметился первым голом в АПЛ.

«Сейчас я самый счастливый человек в мире», — приводит слова Хойлунда журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» минувшим летом за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

После 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте с 31 очком.

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