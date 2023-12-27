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Унаи Эмери высказался о поражении «Астон Виллы» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Унаи Эмери высказался о поражении «Астон Виллы» в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение своей команды в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Это были фантастические 60 минут, фантастические. Мы контролировали матч и играли очень хорошо. После первого тайма мы говорили в раздевалке, что, если они забьют один гол, то может произойти камбэк. Мы очень хорошо боролись.

За 20 минут «Манчестер Юнайтед» забил три гола. Это был их лучший момент, это очень хорошая команда с отличными игроками. Мы должны смириться, и теперь моя единственная цель — начать вторую половину сезона матчем с «Бёрнли» в субботу», — приводит слова Эмери BBC.

На данный момент после 19 сыгранных матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте с 31 очком. «Астон Вилла» находится на третьей строчке с 39 очками.

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