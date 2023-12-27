Дзюба высказался о выступлении Нойштедтера на Евро-2016

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о выступлениях Романа Нойштедтера за сборную России на чемпионате Европы 2016 года.

«Нужно отдать должное Нойштедтеру, всё, что он мог, он делал. Рубился вусмерть», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в финальной части Евро-2016 сборная России сыграла вничью с Англией (1:1), а также проиграла сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3), заняв последнее, четвёртое место в своей группе. Нойштедтер получил российский паспорт незадолго до начала континентального первенства. Сборную России тогда возглавлял Леонид Слуцкий, совмещавший эту работу с аналогичной должностью в ПФК ЦСКА. После Евро-2016 Слуцкий объявил об уходе из национальной команды.