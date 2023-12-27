Слуцкий — о Евро-2016: думал, что я лучший педагог мира и смогу объединить необъединимое

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о провале национальной команды на Евро-2016.

«Казалось, что в сборной России всё накатано. Мы сразу поймали оптимальный стартовый состав, получилась идеальная тройка центральных полузащитников Денисов-Дзагоев-Широков со своими функциями и внутренней «химией».

Всё как-то раз и встало. Казалось, что эти полгодика ты дотянешь, но тут начинается. В «золотом» матче в Казани вылетает Дзагоев, с крайними защитниками проблема, Кузьмин ломается, Широков был не в оптимальном состоянии, хоть он никогда с этим не согласится. В его понимании он 90 лет будет в оптимальном состоянии. Денисов сломался. Всё то, что должно было работать, раз, и у тебя нет.

Ещё ведь был ЦСКА. В этот момент у тебя в голове много мыслей. Как заполнять состав сборной, брать ли людей, которые, по моему мнению, уже не соответствуют уровню, но внесли большой вклад в выход, брать ли тех, кто не очень может сидеть на лавке. Было очень тяжело, и я себя переоценил.

Если вернуться назад, взял бы Широкова на Евро? Нет. Как и большую группу игроков. Это не гарантия того, что не будь их, мы всех порвали бы. Широкова не от того, что он хороший или плохой, по комплексу причин.

Наша сборная не была фаворитом не то что Евро, своей группы, при выходе запрыгнули в уходящий поезд. Думал, что я Макаренко, лучший педагог в мире и смогу объединить необъединимое, но оказывается, что это не так», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».