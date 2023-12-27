Тренер «Зенита» объяснил, почему Ренан проиграл конкуренцию Алипу

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра объяснил, почему бразильский защитник Роберт Ренан проиграл конкуренцию коллеге по позиции Нуралы Алипу.

«Когда мы подписали Роберта, то знали, на что идём. 10 игр на профессиональном уровне в Бразилии – это говорит лишь о небольшом опыте. Нам нужен был футболист, который умеет здорово начинать атаки. Его качества стали для нас новыми. И его технические навыки компенсировали проблемы в обороне. Но мы понимали, что ему надо прибавлять.

Летом Роберт из-за сборной не провёл с нами полноценные сборы. Начался чемпионат, он сделал несколько ошибок, и мы посчитали правильным дать шанс Алипу. Он постоянно играл за сборную, был хорош на тренировках. И Нуралы его отлично использовал – играл надёжно и уверенно.

Мы не хотим вредить команде. У нас нет любимчиков. Кто лучше готов – тот будет играть. Мы говорили с Робертом об этой ситуации. В какой-то момент он действительно загрустил. Но это нормально. В футболе надо уметь преодолевать трудности. Он понимает, что происходит. Сейчас всё зависит от него», – сказал Вильям де Оливейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.