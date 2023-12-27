Шакил О’Нил рассказал, как нашёл кошелёк Бекхэма и решил разыграть экс-футболиста

Бывший баскетболист Шакил О’Нил рассказал, как нашёл кошелёк экс-игрока мадридского «Реала» Дэвида Бекхэма и решил разыграть его.

«Однажды я гулял по Беверли-Хиллз и нашёл кошелёк. Обычно, когда я нахожу их, я просто вынимаю все деньги и выбрасываю кошельки, но это был хороший бумажник. Я посмотрел, и там было написано: «Дэвид Бекхэм».

Я подумал: «Этого не может быть», после чего взглянул на удостоверение, и там тоже был Дэвид Бекхэм. Я не хотел просто отдавать его на стойку регистрации портье, поэтому я выследил Бекхэма.

А потом я решил пошутить над ним и притворился незнакомцем: «У меня твой бумажник, его возвращение обойдётся тебе в миллион долларов». Но он знал, что это я, и он ответил: «Шак, прекрати играть». Я такой: «Дэйв, я нашёл твой бумажник».

Самое смешное, что он сказал: «В бумажнике было немного денег. Ты не знаешь, почему?» А я такой: «Нет», — приводит слова О’Нила Mirror.