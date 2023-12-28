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Игрок «Зенита» Вендел выложил совместное фото с Клаудиньо в отпуске

Игрок «Зенита» Вендел выложил совместное фото с Клаудиньо в отпуске
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел выложил совместную фотографию с партнёром по команде Клаудиньо в отпуске.

Фото: Из личного архива

В нынешнем сезоне Вендел сыграл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Клаудиньо же провёл за команду 25 игр, где отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Зенит» находится на втором месте с 36 очками и является главным преследователем лидера чемпионата – «Краснодара», у которого 38 очков.
После санкт-петербургского «Зенита» в турнирной таблице идут московские «Динамо» (32), «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

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