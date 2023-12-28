Ходжсон: такая игра с «Челси» должна была принести «Кристал Пэлас» три очка

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал выездное поражение своей команды от «Челси» в матче 19 тура АПЛ (1:2).

«Думаю, что мы играли очень хорошо, и заслужили что-то получить от этой игры. Можно даже сказать, что такая игра должна была принести нам три очка, но это ничего не значит. Напуган ли я тем, что мы всего на несколько очков выше зоны вылета? Нет, я не расстроен, потому что для меня не имеет значения, кто на данный момент лидирует в лиге», — приводит слова Ходжсона официальный сайт «Кристал Пэлас».

В лондонском дерби «Челси» — «Кристал Пэлас» в рамках 19 тура АПЛ победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля. На гол Мудрика на 13-й минуте гости ответили забитым мячом Майкла Олисе в добавленное к первому тайму время. На 89-й минуте Мадуэке с пенальти принёс победу «Челси».

«Кристал Пэлас» с 18-ю очками в 19 матчах занимает 15-е место, опережая зону вылета на три очка. «Челси» набрал 25 очков и идёт десятым.