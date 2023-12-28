Юран: доходят разговоры, что Севикяна чуть ли не «Реал» и «Барса» хотят. Это путь в никуда

Главный тренер «Пари Нижнего Новгорода» Сергей Юран высказался о шумихе вокруг возможного перехода в другой клуб нападающего волжан и сборной Армении Эдгара Севикяна.

«Я категорически против того, чтобы к парням, которые ещё не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание. Совсем не влиять на них это не может. Я Севикяну объяснял: «Эдгар, если немного голова закружится, вернёшься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстёгивать: этого мало, я ещё не дошёл. Вот если так будешь мыслить, дойдёшь до хорошего уровня». Ещё процентов 25-30 он из себя может вытащить. Но как только он возомнит, что всё умеет и всего достиг, на 99,9% закончит, не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает. До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее появлялась информация о трансферном интересе к 22-летнему вингеру «Пари Нижнего Новгорода» и сборной Армении Эдгару Севикяну со стороны ряда европейских клубов, а также «Краснодара».

Полностью интервью с Сергеем Юраном читайте на «Чемпионате» в 10:00.