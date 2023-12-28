Лев Скворцов: быть может, Алип пригодится «Реалу». Будет тяжело, но потом он адаптируется

Защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов прокомментировал информацию казахстанских СМИ об интересе мадридского «Реала» к 24-летнему центральному защитнику «Зенита» Нуралы Алипу.

«Не знаю, правда это или нет, но я сам только увидел эту новость. Для Алипа это будет большой шанс заявить о себе, и для казахского народа хорошо – люди увидят хорошего футболиста и начнут по-другому относиться. Было бы здорово!

Возможно, «Реал» следил за Нуралы, потому что «Зенит» – большой клуб и, как писали ранее, до этого они смотрели Ренана. Может быть, Алип пригодится по игре «Реалу». В любом случае будет тяжело, но потом он адаптируется. Нуралы – сильный футболист, я думаю, у него всё бы получилось там», – приводит слова Скворцова Metaratings.

Ранее в некоторых казахстанских СМИ появилась информация о трансферном интересе мадридского «Реала» к 24-летнему центральному защитнику петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипу. Сообщалось, что этот интерес возник в ходе наблюдения скаутов «Королевского клуба» за 20-летним бразильским центральным защитником сине-бело-голубых Робертом Ренаном, у которого Алип выиграл конкуренцию за место в основе. В текущем сезоне в активе Нуралы 23 матча за «Зенит» во всех турнирах.