Юран: прошу парней, когда играем со «Спартаком»: «Не смотрите вы на этот ромбик!»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о втором месте своей команды в РПЛ по проценту набранных очков в домашних матчах. Отметим, что более успешно выступает на своём поле лишь «Краснодар».

«Психология. Мы говорили по этому поводу с Романцевым, когда он приезжал в Нижний. Олег Иванович посетил базу, посмотрел тренировку, пообщался с ребятами. Потом с ним сели, и я говорю: «Хочу посоветоваться. Никак не можем преодолеть себя на выезде». Я понимаю, почему: для этого нужны чуть более опытные и квалифицированные футболисты, которые не решали задачи в переходных матчах, а боролись за пятёрку, тройку. Когда у тебя есть эта психология, дух победителя, тебе всё равно, где играть, дома или на выезде. Я бьюсь с этим, прошу: не смотрите на этот ромбик, если играем со «Спартаком». Или на зенитовскую стрелку. У них не три руки или ноги. Но пока не получается это перебороть.

Олег Иванович выслушал меня и сказал: «Ты на правильном пути. Долби. На это нужно время». С играми в Нижнем всё понятно: свой болельщик, знакомое поле — я дома, меня здесь никто не обидит. А на выезде — чужой район, хулиганы (смеётся). У нас ведь даже опытные ребята до сих пор боролись за выживание в РПЛ. Тихий, Трошечкин, Кухарчук делали то же самое в «Химках». Это не то чтобы боязнь, но зажатость чуть-чуть хватает. В глазах ромбик, и всё: «Это невозможно», — рассказал Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.