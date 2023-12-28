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«Пари НН» анонсировал переход Ермакова из ЦСКА, выложив видео с конём и Юраном

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» анонсировал переход полузащитника московского ЦСКА Никиты Ермакова на правах аренды до конца сезона-2023/2024, выложив видео в своём телеграм-канале.

В видео Никита Ермаков верхом на коне (кони — прозвище ЦСКА в фанатской среде) переправляется через мост, попадая к главному тренеру «Пари Нижний Новгород» Сергею Юрану.

«На переправе, как говорится...» — подписала видео пресс-служба нижегородцев.

Напомним, соглашение предусматривает опцию выкупа 20-летнего полузащитника. В случае если «Пари НН» осуществит постоянный трансфер футболиста, то ПФК ЦСКА будет иметь приоритетное право обратного выкупа.

20-летний Ермаков — воспитанник ЦСКА, двукратный победитель молодежного первенства России, а также обладатель Кубка России. Никита дебютировал в основном составе армейцев в июле 2022-го года. Суммарно за взрослую команду Ермаков провел 41 матч, в которых забил три гола.

На данный момент после 18 сыгранных матчей ЦСКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. «Пари Нижний Новгород», в свою очередь, занимает девятое место, имея в своём активе 24 очка после аналогичного количества игр. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.