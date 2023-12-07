«Астон Вилла» готова продать полузащитника Дугласа Луиса за £ 110 млн

«Астон Вилла» обозначила цену за полузащитника Дугласа Луиса, она составила £110 млн, сообщает Football Transfers.

По информации источника, клуб поставил такую цену, чтобы интерес со стороны таких команд, как «Арсенал».

Луис перешёл в «Астон Виллу» из «Манчестер Сити» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила €16,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в €55 млн.

В нынешнем сезоне Луис сыграл 23 матча, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи.

После 15 туров «Астон Вилла» занимает третье место в АПЛ с 32 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).

Следующий матч команда Эмери проведёт с «Арсеналом». Встреча на стадионе «Вилла Парк» состоится 9 декабря в 20:30 по мск.