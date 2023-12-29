Юран объяснил, почему постоянно держит в руках бутылку с водой во время матча

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран объяснил, почему постоянно держит в руках бутылку с водой во время матчей. По его словам, он закрывает дневную норму употребления воды за один матч, вероятно, под воздействием стресса. При этом после матча Юрану воды больше не хочется.

«Почему постоянно держу в руках бутылку с водой во время матча? Сам не могу понять! Врачи рекомендуют выпивать в день полтора литра воды, но в обычной ситуации мне сложно столько осилить. А за 90 минут матча до шести-семи бутылочек уходит! Может, стресс так на организм действует. Как только игра заканчивается — всё, воды больше не хочется», — сказал Сергей Юран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.