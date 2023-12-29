Мхитарян признан лучшим футболистом Армении в 2023 году, Сперцян — второй

Федерация футбола Армении подвела итоги голосования за лучшего футболиста Армении за 2023 год. Победителем стал полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян. 34-летний футболист набрал 81 балл в голосовании.

Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян с 48 очками расположился на второй позиции. Представитель саудовского «Аль-Фатеха» Лукас Селараян с 21 голосом занял третье место.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «нерадзурри» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.