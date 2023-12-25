«Интер» планирует продление контракта с Мхитаряном

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян готов продлить соглашение с миланским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новый контракт будет действовать до конца сезона-2024/2025. Стороны уже успели провести переговоры и обсудить ключевые детали потенциальной сделки. Армянский футболист не захотел принимать предложение от одного из саудовских клубов и предпочёл продолжить карьеру в Серии А. Отмечается, что официальное заявление от итальянского клуба ожидается в ближайшие несколько дней.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «нерадзурри» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.