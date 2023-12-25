Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» планирует продление контракта с Мхитаряном

«Интер» планирует продление контракта с Мхитаряном
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян готов продлить соглашение с миланским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новый контракт будет действовать до конца сезона-2024/2025. Стороны уже успели провести переговоры и обсудить ключевые детали потенциальной сделки. Армянский футболист не захотел принимать предложение от одного из саудовских клубов и предпочёл продолжить карьеру в Серии А. Отмечается, что официальное заявление от итальянского клуба ожидается в ближайшие несколько дней.

Мхитарян выступает за «Интер» с 2022 года. В текущем сезоне хавбек провёл за «нерадзурри» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее соглашение игрока с миланским клубом рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Материалы по теме
Спортдиректор «Интера»: зачем нам ещё один нападающий, если у нас есть Мхитарян?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android