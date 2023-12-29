ЦСКА примет решение по трансферу защитника Грама на выходных. Игрок хочет перейти в клуб

ЦСКА примет решение по трансферу защитника «Сфаксьена» Алаа Грама на выходных. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Определённость по Граму ожидается уже на выходных. Факторы всё те же: в стоимости игрока и перспективах возвращения Дивеева и прогресса Лукина.

Сам игрок предпочитает перейти в ЦСКА, несмотря на интерес к нему от «Зенита» и клубов из европейских чемпионатов, так как считает, что для адаптации и перспектив играть и расти — это лучший вариант», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, 22-летний защитник способен выступать на нескольких позициях в оборонительной линии, включая опорную зону полузащит. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость тунисского футболиста в € 800 тыс.