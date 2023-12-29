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Агент: Арбузова у ЦСКА выкупит другой клуб РПЛ — это решённый вопрос

Агент: Арбузова у ЦСКА выкупит другой клуб РПЛ — это решённый вопрос
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Алексей Сафонов, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, заявил, что его клиент будет продан в другой клуб.

«Арбузов уйдёт из ЦСКА в другой клуб Премьер-Лиги. Это будет не аренда, а полноценный трансфер, клуб выкупит Ярослава. У ЦСКА будет право обратного выкупа. Это решённый вопрос, но клуб называть пока не буду», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности футболист провёл на поле восемь минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 тыс.

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