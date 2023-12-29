Рамос избежал дисквалификации за антидопинговый тест в 2018 году из-за странного правила

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос мог быть дисквалифицирован после матча с «Малагой» в 2018 году. Испанский спортсмен нарушил правила проведения антидопингового теста, однако избежал наказания, так как сам тест был проведён с нарушениями. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, Рамос должен был сдать анализ мочи сразу после матча, однако попросил у агента, проводившего допинг-контроль, разрешения на поход в душ. Агент отклонил просьбу, тогда на него, по словам самого мужчины, началось словесное давление со стороны Рамоса и врача мадридского клуба. Рамос, вопреки запрету, сходил в душ и должен был быть дисквалифицирован ровно на столько же, сколько подразумевает наказание за найденный допинг.

Однако Рамоса спасла уловка в законе. Допинг-тест должны проводить сразу два агента, а после матча с «Малагой» к нему подошёл лишь один. Не будь этого правила, испанский защитник за несоблюдение правил был бы дисквалифицирован.