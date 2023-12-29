Президент РПЛ: мне бы очень хотелось, чтобы в Москве появились стадионы с крышами

Александр Алаев, являющийся президентом Российской Премьер-Лиги (РПЛ), рассказал о своём желании того, чтобы в будущем в Москве появились стадионы с крышами.

«Мне бы этого очень хотелось. Если будет возможность, сделаем всё, чтобы он появился. Но пока объективно, из строящихся стадионов, — кроме «Торпедо» — других вариантов нет. Есть отдельные намётки в других регионах, но пока о них говорить рано. Есть администрации регионов, у которых есть клуб и которые рассматривают вариант реконструкции стадиона. Но пока всё совсем на начальной стадии», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Напомним, на текущий момент из команд Российской Премьер-Лиги стадион с крышей есть в распоряжении только у санкт-петербургского «Зенита». Стадион сине-бело-голубых «Газпром Арена» был построен в 2016 году и введён в эксплуатацию в 2017 году.