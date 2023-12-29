Гравильон, с которым ведёт переговоры «Спартак», не сможет расторгнуть контракт с «Аданой»

Турецкая команда «Адана Демирспор» полностью закрыла вопрос долгов перед защитником Эндрю Гравильоном. Теперь 25-летний защитник сборной Гваделупы не сможет расторгнуть контракт со своим клубом. Об этом сообщает L'Equipe.

Ранее появилась информация, что Гравильон, не получавший зарплату несколько месяцев, через своих агентов направил запрос в клуб о досрочном расторжении контракта в одностороннем порядке. Однако «Адана» на днях выплатила Гравильону всю сумму по задолженности, а также добавила сверху в качестве штрафа за просрочку.

Контракт Гравильона с турецкой командой рассчитан до лета 2026 года. Ранее агент футболиста сообщил, что ведёт переговоры о переходе своего клиента с московским «Спартаком».