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Стали известны имена лучших ассистентов РПЛ в 2023 году

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список из пяти лучших ассистентов подходящего к концу календарного года.

Представленный рейтинг возглавил нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков. Следом идёт троица, отдавшая одинаковое количество результативных передач в 2023 году: Клаудиньо («Зенит»), Артём Дзюба («Локомотив») и Эдуард Сперцян («Краснодар»). Замкнул топ-5 Александр Соболев из московского «Спартака».

Топ-5 лучших ассистентов РПЛ в 2023 году:

1. Максим Глушенков («Локомотив») — 10 результативных передач.

2-4. Клаудиньо («Зенит») — восемь результативных передач.

2-4. Артём Дзюба («Локомотив») — восемь результативных передач.

2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — восемь результативных передач.

5. Александр Соболев («Спартак») — семь результативных передач.