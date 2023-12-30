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Фёдор Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году

Фёдор Чалов стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список из пяти лучших игроков 2023 года по системе «гол+пас».

Этот рейтинг возглавил нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Второе место досталось колумбийцу Джону Кордобе из «Краснодара». Третью и четвёртую позиции разделили Матео Кассьерра («Зенит») и Артём Дзюба («Локомотив»). Топ-5 замкнул нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков.

Топ-5 лучших игроков РПЛ по системе «гол+пас» в 2023 году:

1. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 17 забитых мячей + 7 результативных передач.

2. Джон Кордоба («Краснодар») — 17 забитых мячей + 5 результативных передач.

3-4. Матео Кассьерра («Зенит») — 16 забитых мячей + 4 результативные передачи.

3-4. Артём Дзюба («Локомотив») — 12 забитых мячей + 8 результативных передач.

5. Максим Глушенков («Локомотив») — 9 забитых мячей + 10 результативных передач.

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