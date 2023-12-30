Спортивный директор «Крыльев Советов» Корниленко объяснил спад в игре Писарского

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко объяснил спад в игре игрока команды Владимира Писарского.

«Лично моё мнение: случился сложный период, когда одна травма шла за другой, не получалось забить — всё свалилось в одно время. Володя поздно ворвался в РПЛ для своего возраста. Получилось так, что для него это первый стрессовый момент, который нужно было пережить. Сейчас со здоровьем у него всё в порядке, он обретает уверенность – почувствовал вкус забитых мячей. Он принимает требования главного тренера всё лучше и лучше. Просто случился такой период, который нужно по-мужски пережить и где-то заново себя зарекомендовать.

Мы понимали, что Вова за нас довольно неплохо стартовал. Потом случился сложный отрезок, когда ничего не получалось ни у клуба, ни у Володи лично. Здесь был вопрос — как он сможет это перебороть и как сам будет к этому относиться. Мы с ним разговаривали. Нужно отдать должное Володе — он понял, что нужно начинать всё сначала и доказывать. Тренируется он прекрасно, выкладывается на все сто процентов. Мы в него верим и уверены, что всё будет хорошо», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.