Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корниленко: Гарре радует нас, Глушенков — самый талантливый российский футболист

Корниленко: Гарре радует нас, Глушенков — самый талантливый российский футболист
Аудио-версия:
Комментарии

Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «Крыльев Советов», составил топ-5 лучших футболистов по итогам первой части Российской Премьер-Лиги.

«Топ-5 футболистов в первой части сезона РПЛ? Первое место: Гарре — радует нас и болельщиков яркой игрой. Приносит пользу команде. Второе место: Глушенков — самый талантливый российский игрок. Выдал яркую и результативную первую часть РПЛ. «Локомотив» с ним и без него — это две разные команды. Третье место: Кордоба — он очень сильно влияет на игру «Краснодара». Четвёртое место: Вендел — большой игрок. Пятое: Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер «Крыльев Советов» Гарре принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Бенхамин Гарре – лидер первой части сезона РПЛ по количеству удачных обводок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android