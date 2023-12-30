Корниленко: Гарре радует нас, Глушенков — самый талантливый российский футболист

Сергей Корниленко, являющийся спортивным директором «Крыльев Советов», составил топ-5 лучших футболистов по итогам первой части Российской Премьер-Лиги.

«Топ-5 футболистов в первой части сезона РПЛ? Первое место: Гарре — радует нас и болельщиков яркой игрой. Приносит пользу команде. Второе место: Глушенков — самый талантливый российский игрок. Выдал яркую и результативную первую часть РПЛ. «Локомотив» с ним и без него — это две разные команды. Третье место: Кордоба — он очень сильно влияет на игру «Краснодара». Четвёртое место: Вендел — большой игрок. Пятое: Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне вингер «Крыльев Советов» Гарре принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами.