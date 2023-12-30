«Тоттенхэм» может подписать форварда «Аль-Иттихада»

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Нападающий «Аль-Иттихада» Жота может перейти в «Тоттенхэм» в предстоящее зимнее трансферное окно, сообщает 90min. Португалец уже играл под руководством нынешнего тренера «шпор» Ангелоса Постекоглу в «Селтике».

По информации источника, руководство «шпор» намерено договориться с саудовским клубом об аренде 24-летнего футболиста с обязательством выкупа.

Жота перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом за € 29,1 млн. В текущем сезоне форвард провёл за саудовскую команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» может подписать центрального защитника «Дженоа» и сборной Румынии.