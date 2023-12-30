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«Тоттенхэм» связался с «Дженоа» по трансферу румынского защитника Дрэгушина

«Тоттенхэм» связался с «Дженоа» по трансферу румынского защитника Дрэгушина
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«Тоттенхэм» намерен приобрести центрального защитника «Дженоа» и сборной Румынии Раду Дрэгушина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «шпор» уже вступило в переговоры с представителями итальянского клуба. Отмечается, что сам игрок дал своё согласие на переход в стан лондонцев.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» вступил в переговоры по трансферу полузащитника и вице-капитана «Челси» Конора Галлахера.

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