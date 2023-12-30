Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Наср. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» в 2023 году в АПЛ одержала всего на три победы меньше, чем «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» в 2023 году в АПЛ одержала всего на три победы меньше, чем «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

«Астон Вилла» смогла добыть победу в 26 матчах английской Премьер-лиги в 2023 году. Об этом сообщает авторитетный интернет-портал Squawka.

По информации источника, бирмингемская команда занимает второе место по данному показателю. Результат подопечных Унаи Эмери смог превзойти только «Манчестер Сити» (29 побед).

«Астон Вилла» за 2023 год одержала больше домашних побед (17) и набрала на родном стадионе больше очков (53) в чемпионате, чем любая другая команда.

На данный момент «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 20 туров. Свой следующий матч в АПЛ бирмингемцы проведут в воскресенье, 14 января. Команда Эмери на выезде встретится с «Эвертоном» в рамках 21-го тура. Начало игры — в 17:00 мск.

Материалы по теме
Унаи Эмери рассказал о планах «Астон Виллы» на зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android