Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Астон Вилла» в 2023 году в АПЛ одержала всего на три победы меньше, чем «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» смогла добыть победу в 26 матчах английской Премьер-лиги в 2023 году. Об этом сообщает авторитетный интернет-портал Squawka.

По информации источника, бирмингемская команда занимает второе место по данному показателю. Результат подопечных Унаи Эмери смог превзойти только «Манчестер Сити» (29 побед).

«Астон Вилла» за 2023 год одержала больше домашних побед (17) и набрала на родном стадионе больше очков (53) в чемпионате, чем любая другая команда.

На данный момент «Астон Вилла» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 20 туров. Свой следующий матч в АПЛ бирмингемцы проведут в воскресенье, 14 января. Команда Эмери на выезде встретится с «Эвертоном» в рамках 21-го тура. Начало игры — в 17:00 мск.