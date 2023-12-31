Унаи Эмери — о 3:2 с «Бёрнли»: после двух поражений было важно отреагировать

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе над «Бёрнли» (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Мы сосредоточены на каждом матче и тяжёлой работе, которую нам нужно проделать. Игроки реагируют очень хорошо. Теперь мы собираемся насладиться Новым годом, пытаясь немного отдохнуть, и сосредоточиться на следующей неделе против «Мидлсбро» в Кубке Англии.

Сегодня мы счастливы, потому что после двух поражений, было важно отреагировать так, как мы отреагировали при наших болельщиках здесь, на «Вилла Парк», и чувствовать себя комфортно и сильно.

Мы играли так, как я хочу, тактически и индивидуально, с хорошими движениями каждого. Болельщики также помогли нам попытаться заработать три очка», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

После 20 туров «Астон Вилла» занимает второе место в АПЛ с 42 очками. Лидирует «Ливерпуль» (42 очка).