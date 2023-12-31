Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унаи Эмери — о 3:2 с «Бёрнли»: после двух поражений было важно отреагировать

Унаи Эмери — о 3:2 с «Бёрнли»: после двух поражений было важно отреагировать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о победе над «Бёрнли» (3:2) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

«Мы сосредоточены на каждом матче и тяжёлой работе, которую нам нужно проделать. Игроки реагируют очень хорошо. Теперь мы собираемся насладиться Новым годом, пытаясь немного отдохнуть, и сосредоточиться на следующей неделе против «Мидлсбро» в Кубке Англии.

Сегодня мы счастливы, потому что после двух поражений, было важно отреагировать так, как мы отреагировали при наших болельщиках здесь, на «Вилла Парк», и чувствовать себя комфортно и сильно.

Мы играли так, как я хочу, тактически и индивидуально, с хорошими движениями каждого. Болельщики также помогли нам попытаться заработать три очка», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

После 20 туров «Астон Вилла» занимает второе место в АПЛ с 42 очками. Лидирует «Ливерпуль» (42 очка).

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Бэйли – 28'     1:1 Амдуни – 30'     2:1 Диаби – 42'     2:2 Фостер – 71'     3:2 Луис – 89'    
Удаления: нет / Берге – 56'
Материалы по теме
«Астон Вилла» в 2023 году в АПЛ одержала всего на три победы меньше, чем «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android