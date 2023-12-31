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Артём Ребров подвёл итоги 2023 года для российского футбола

Артём Ребров подвёл итоги 2023 года для российского футбола
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров поделился мнением об уровне чемпионата России в 2023 году.

«2023 год был непростой, но приятно, что наш чемпионат остаётся интересным. Не могу сказать про уровень — многие считают, что он падает. Но при этом у нас много зрелищных игр — каждый может выиграть и проиграть, расположение в турнирной таблице постоянно меняется», — сказал Ребров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», который заработал 36 баллов. Замыкает тройку лидеров чемпионата России московское «Динамо», набравшее 32 очка.

Турнирная таблица чемпионата России
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