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«Я был первым среди смертных». Родри — о пятом месте в голосовании на «Золотой мяч» — 2023

«Я был первым среди смертных». Родри — о пятом месте в голосовании на «Золотой мяч» — 2023
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес вспомнил свои эмоции после того, как он занял пятое место на октябрьской церемонии вручения награды лучшему футболисту мира по итогам года («Золотой мяч»).

«Я испытал чувство гордости. Быть в пятёрке лучших и в окружении тех, с кем я играю, это уже достойно похвалы. Больше всего я гордился тем, что представлял свою страну, находясь среди 30 финалистов. Надеюсь, в будущем нас будет больше.

Стоит сказать, что я оказался первым среди смертных. Нынешний уровень футбола очень высок. Мы вернулись с чемпионата мира, который выиграла Аргентина, поэтому Месси заслужил эту награду. Но нельзя забывать, что такие люди, как Мбаппе и Холанд, забивают по 40–50 голов за год», — приводит слова Родри AS.

Напомним, в 2023 году «Золотой мяч» получил нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Второе место занял форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третье место занял футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На четвёртой позиции расположился полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

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