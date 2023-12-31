Родри: с тех пор как я приехал в «Манчестер Сити», я набрал 10 килограммов

Испанский опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес рассказал о наборе мышечной массы после переезда в Англию.

«С тех пор как я приехал в Англию, я набрал 10 килограммов. Это было необходимо. Твоё тело адаптируется. Диетологи, которые у нас есть, знают, что требуется для более физической лиги, где нужно больше сил.

Мускулатура зависит от количества матчей, от силы. Сейчас я вижу это на примере Пау Торреса из «Астон Виллы». В «Вильярреале» он был таким же худым, как я, но сейчас становится всё больше. Видно, что он пришёл в Премьер-лигу», — приводит слова Родри AS.

27-летний Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. Ранее полузащитник играл за испанские «Атлетико» и «Вильярреал». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 110 млн.