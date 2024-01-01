Бералдо — о переходе в «ПСЖ»: рад присоединиться к такому амбициозному клубу

20-летний бразильский защитник Лукас Бералдо прокомментировал завершение перехода из «Сан-Паулу» во французский «ПСЖ».

«Я действительно рад присоединиться к такому амбициозному клубу, как «Пари Сен-Жермен». Это важный шаг в моей карьере, который поможет мне двигаться вперёд. Не могу дождаться, когда познакомлюсь со своими новыми товарищами по команде и сделаю свои первые шаги в этой футболке», — приводит слова Бералдо пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте клуба.

Напомним, молодой защитник подписал с парижанами контракт на пять с половиной лет. За «ПСЖ» Бералдо будет выступать под 35-м игровым номером. Ранее сообщалось, что в услугах талантливого бразильца заинтересован санкт-петербургский «Зенит».