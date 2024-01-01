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Transfermarkt: полузащитник ЦСКА Арбузов стал игроком «Балтики»

Transfermarkt: полузащитник ЦСКА Арбузов стал игроком «Балтики»
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19-летний российский атакующий полузащитник Ярослав Арбузов перешёл из московского ЦСКА в калининградскую «Балтику». Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Отмечается, что для команды Сергея Игнашевича этот переход обошёлся в € 200 тыс. Арбузов заключил контракт с калининградцами до 30 июня 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 100 тыс.

Ранее сообщалось, что сделка ЦСКА будет иметь опцию обратного выкупа. При условии, что ЦСКА примет решение выкупить Арбузова летом 2024 года, клуб должен будет заплатить 70 млн рублей (~ € 700 тыс.). Если московский клуб захочет произвести обратный трансфер зимой 2026 года, то ему нужно будет заплатить 85 млн рублей (~ € 850 тыс.).

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности футболист провёл на поле восемь минут.

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Источник: 19-летний игрок ЦСКА Арбузов перейдёт в «Балтику» за 20 млн рублей
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