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Источник: 19-летний игрок ЦСКА Арбузов перейдёт в «Балтику» за 20 млн рублей

Источник: 19-летний игрок ЦСКА Арбузов перейдёт в «Балтику» за 20 млн рублей
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В ближайшее время полузащитник ЦСКА Ярослав Арбузов будет продан в калининградскую «Балтику» за 20 млн рублей. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сделка предусматривает, что в случае, если 19-летний футболист примет участие в пяти матчах чемпионата России, то московскому клубу будет выплачено ещё 5 млн рублей. Также ЦСКА получит 15% от потенциальной перепродажи Арбузова.

Подчёркивается, что сделка по трансферу полузащитника предполагает опцию обратного выкупа. При условии, что ЦСКА примет решение выкупить Арбузова летом 2024 года, клуб должен будет заплатить 70 млн рублей. Если московский клуб захочет произвести обратный трансфер зимой 2026 года, то ему нужно будет заплатить 85 млн рублей.

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности футболист провёл на поле восемь минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 тыс.

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